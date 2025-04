Salari Fiom | Parole di Mattarella? Il tema è costituzionale oggi le retribuzioni non sono dignitose

Salari attraverso i contratti e le politiche fiscali che aumentino il potere d'acquisto, così come armonizzare contratti e Salari in Ue". Queste le Parole del segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, in occasione della presentazione dell'indagine del centro studi della Fiom-Cgil per fare il punto sulla situazione nell'industria metalmeccanica italiana.Un tema, quello dei bassi Salari, ripreso anche dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, a pochi giorni dal primo maggio. "Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. I Salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia", ha sottolineato il presidente della Repubblica, durante la sua visita a Latina all'azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a."Non sono solito usare le Parole di istituzioni, ma il tema è costituzionale.

Mattarella: salari spesso insufficienti - 12.24 "Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia". Così il capo dello Stato a Latina, in occasione della Festa del lavoro. "Il lavoro non può consegnare alla morte, ma sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona. Nessuno deve sentirsi scartato o escluso", dice Mattarella, che definisce intollerabile l'indifferenza sulle morti sul lavoro. 🔗servizitelevideo.rai.it

