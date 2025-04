Il ‘Cantico delle Creature’ di San Francesco d’Assisi inno eterno della fratellanza universale

Composto tra il 1224 e il 1226, il Cantico delle Creature, noto anche come Cantico di Frate Sole, è considerato il primo testo poetico in volgare italiano di cui si conosca l'autore. San Francesco d'Assisi lo scrisse in un momento

A scuola approfondimenti sul Cantico delle Creature, l’annuncio di Valditara: “San Francesco insegna a guardare il mondo con gratitudine e rispetto” - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha definito come un “passo concreto verso un’istruzione che riscopre le radici della nostra storia e che forma cittadini consapevoli” l’approvazione unanime della VII Commissione della Camera sulla risoluzione Latini, che impegna le scuole a promuovere percorsi di approfondimento sul Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, con l’obiettivo di trasmettere i valori universali dell’opera alle nuove generazioni. 🔗orizzontescuola.it

San Francesco e il cantico delle creature, il primo "manifesto" ecologista - Nell'ambito della rassegna "Centenari famosi" la Società Dante Alighieri presenta una conversazione a due voci in occasione degli 800 anni dal Cantino delle Creature di San Francesco. A partecipare all'evento, che si tiene nella Sala Stucchi del Circolo Aurora martedì 29 aprile, sono Benedetta... 🔗forlitoday.it

Angelo Branduardi celebra San Francesco in musica. Prima nazionale di “Cantico“ nella Basilica di Assisi - Un evento in musica per celebrare gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, nell’anno del Giubileo. Angelo Branduardi (nella foto) inaugura ad Assisi il suo nuovo tour “Il Cantico“ con un grande concerto in scena sabato alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco: un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco, figura simbolo di luce, povertà, letizia e poesia. 🔗lanazione.it

