1 Maggio Mattarella | salari insufficienti grande problema per Italia

salariali, come segnalano i dati statistici e anche l'ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. L'Italia - nota il documento - si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008, nonostante l'avvenuta ripresa a partire dal 2024. Questo mentre, a partire dal 2022, la produttività è cresciuta": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia presso l'azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in vista della celebrazione della Festa del lavoro."Sappiamo tutti - ha sottolineato il capo dello Stato - come le questioni salariali siano fondamentali per ridurre le disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall'innovazione, dal progresso. 🔗 Quotidiano.net - 1 Maggio, Mattarella: salari insufficienti grande problema per Italia Latina, 29 apr. (askanews) - "Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. Permangono, d'altro lato, aspetti di preoccupazione sui livelliali, come segnalano i dati statistici e anche l'ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. L'- nota il documento - si distingue per una dinamicaale negativa nel lungo periodo, conreali inferiori a quelli del 2008, nonostante l'avvenuta ripresa a partire dal 2024. Questo mentre, a partire dal 2022, la produttività è cresciuta": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della cerimonia presso l'azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in vista della celebrazione della Festa del lavoro."Sappiamo tutti - ha sottolineato il capo dello Stato - come le questioniali siano fondamentali per ridurre le disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall'innovazione, dal progresso. 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

1 maggio: Mattarella, salari insufficienti grande questione, famiglie faticano - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. Permangono, d’altro lato, aspetti di preoccupazione sui livelli salariali, come segnalano i dati statistici e anche l’ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell’Organizzazione internazionale del lavoro. L’Italia – nota il documento – ‘si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008’, nonostante l’avvenuta ripresa a partire dal 2024”. 🔗lapresse.it

Mattarella: salari spesso insufficienti - 12.24 "Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia". Così il capo dello Stato a Latina, in occasione della Festa del lavoro. "Il lavoro non può consegnare alla morte, ma sia indice di sviluppo, motore di progresso, sia strumento per realizzarsi come persona. Nessuno deve sentirsi scartato o escluso", dice Mattarella, che definisce intollerabile l'indifferenza sulle morti sul lavoro. 🔗servizitelevideo.rai.it

Mattarella, morti sul lavoro e salari tra le priorità del Paese - A pochi giorni dalla Festa dei lavoratori, il Capo dello Stato ha ricordato l'importanza dei diritti sul lavoro, ponendo l'attenzione sull'urgente e necessario intervento dello Stato a tutela della sicurezza dei lavoratori L'articolo Mattarella, morti sul lavoro e salari tra le priorità del Paese proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

1 maggio, Mattarella: salari insufficienti grande questione per l’Italia; Primo Maggio, Mattarella: Le famiglie stentano, i salari sono insufficienti | E sulle morti sul lavoro: Intollerabile indifferenza; Mattarella e il 1 maggio: “Equità per i salari dei migranti. Intollerabile l’indifferenza per i morti sul lav…; Mattarella: È intollerabile l'indifferenza sulle morti sul lavoro. Le famiglie stentano, i salari sono insufficienti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

1 Maggio, Mattarella: salari insufficienti grande problema per Italia - Latina, 29 apr. (askanews) – “Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. Permangono, d’altro lato, aspetti di preoccupazione sui livelli ... 🔗askanews.it

1 maggio, Mattarella: salari insufficienti grande questione per l’Italia - Latina, 29 apr. (askanews) – “Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione. Permangono, d’altro lato, aspetti di preoccupazione sui livelli ... 🔗askanews.it

Primo Maggio, Mattarella: "Le famiglie stentano, i salari sono insufficienti" | E sulle morti sul lavoro: "Intollerabile indifferenza" - In occasione del Primo Maggio, Sergio Mattarella, parla di lavoro e dell'annosa questione dei salari, ancora insufficienti, e delle morti bianche, che non accennano ad arrestarsi. In merito alle retri ... 🔗msn.com