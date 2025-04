Sotto l' effetto di droghe minaccia l' ex compagna arrestato un 28enne

28enne nella notte del 25 aprile scorso. I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti prontamente in seguito a una chiamata al numero d'emergenza 112, trovando. 🔗 Modenatoday.it - Sotto l'effetto di droghe minaccia l'ex compagna, arrestato un 28enne Una spirale di minacce e molestie, contraddistinta anche da un incendio doloso, ha portato all'arresto di unnella notte del 25 aprile scorso. I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti prontamente in seguito a una chiamata al numero d'emergenza 112, trovando. 🔗 Modenatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Verbania, ubriaco e sotto effetto di droghe vaga per l'ospedale e aggredisce i poliziotti: fermato col taser - Un uomo in stato di alterazione è stato arrestato a Verbania per resistenza e violenza contro agenti presso l'Ospedale Castelli. 🔗notizie.virgilio.it

Esce di casa in mutande e sotto effetto della cocaina, poi minaccia i carabinieri - È sceso in strada in piena notte, in mutande, gridando insulti contro una donna, presumibilmente l'ex fidanzata. Poi ha minacciato i carabinieri con un coltello. I militari hanno dovuto utilizzare un taser per immobilizzarlo. Fuori casa mezzo nudo È successo a Robecchetto con Induno, paese... 🔗milanotoday.it

Atti sessuali in auto e guida sotto l'effetto di alcol o droghe: raffica di denunce in Riviera - Raffica di denunce sulla Riviera cervese nelle attività di contrasto alla malamovida. Durante lo scorso fine settimana i Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno svolto diversi servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate... 🔗ravennatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Sotto l'effetto di droghe minaccia l'ex compagna, arrestato un 28enne; Minaccia il medico con un coltello dopo la morte del compagno; Verbania, ubriaco e sotto effetto di droghe vaga per l'ospedale e aggredisce i poliziotti: fermato col taser; Brandisce il collo rotto di una bottiglia e minaccia due persone: 20enne arrestato vicino alla stazione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Guida sotto effetto di droghe: il governo chiarisce quando scatta il reato - La norma contestata: basta aver assunto droghe? Il nuovo articolo 187 del Codice della Strada ... così da escludere casi di assunzione pregressa e ormai priva di effetti. La circolare chiarificatrice: ... 🔗lautomobile.aci.it

Guida sotto effetto stupefacenti: cosa dice il nuovo Codice della Strada - La nuova circolare del 2025 introduce criteri più rigorosi per accertare il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Scopri i dettagli. 🔗msn.com

Droghe e loro effetti - L’influenza del crimine sul mercato delle droghe Oltre a i loro effetti collaterali, le droghe causano molti danni sotto diversi punti di vista: il traffico di stupefacenti resta la principale ... 🔗skuola.net