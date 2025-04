Sono farmacista e vedo un preoccupante boom di persone che devono farsi togliere la cistifellea dopo le punture dimagranti per perdere peso | parla la dottoressa Deborah Grayson

TikTok non offre solo video light, ma anche preziosi interventi di esperti. È il caso di una giovane farmacista che in un recente video ha spiegato il rischio di dolorosissimi calcoli biliari con l'uso di Mounjaro e simili, e di conseguente rimozione della cistifellea. Ma di effetti collaterali gravi ce ne sono ancora, denunciati tra l'altro da un medico tiktoker e dalle autorità sanitarie inglesi. Su TikTok Godmother of Pharmacology – o meglio Deborah Grayson, farmacista e terapista nutrizionale presso il centro oncologico Heartburn Cancer UK – pubblica video che trattano di varie problematiche di salute, tra cui appunto gli effetti di prodotti come Mounjaro, detto il King Kong delle punture dimagranti per la sua efficacia, e farmaci simili come Ozempic e Wegovy, il cui principio attivo non è però la tirzepatide ma la semaglutide.

