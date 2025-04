Valditara chiede meno compiti e verifiche ma dopo aver parlato di carenze formative | un’antitesi

Valditara si trova, credo, in uno stato di grande confusione sul piano pedagogico e didattico. Nel giro di poche settimane ha fatto delle dichiarazioni totalmente in antitesi tra di loro. Può capitare a chi parla molto e con modesta competenza.Alcune settimane fa il ministro, riprendendo i dati del Censis, aveva sottolineato le carenze formative della scuola italiana. Il ministro naturalmente ha dato la colpa alla pedagogia progressista (?) perché lassista, e al solito ’68 che nella sua visione iper ideologica è all’origine di tutti i mali della scuola, come della società.Di fronte a quest’analisi, uno si sarebbe aspettato la ripresa di una visione rigorista e selettiva della scuola come luogo di promozione di una vera meritocrazia, basata sul duro lavoro e il sacrificio. Un ritorno all’antico, insomma. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Valditara chiede meno compiti e verifiche, ma dopo aver parlato di carenze formative: un’antitesi Il ministrosi trova, credo, in uno stato di grande confusione sul piano pedagogico e didattico. Nel giro di poche settimane ha fatto delle dichiarazioni totalmente in antitesi tra di loro. Può capitare a chi parla molto e con modesta competenza.Alcune settimane fa il ministro, riprendendo i dati del Censis, aveva sottolineato ledella scuola italiana. Il ministro naturalmente ha dato la colpa alla pedagogia progressista (?) perché lassista, e al solito ’68 che nella sua visione iper ideologica è all’origine di tutti i mali della scuola, come della società.Di fronte a quest’analisi, uno si sarebbe aspettato la ripresa di una visione rigorista e selettiva della scuola come luogo di promozione di una vera meritocrazia, basata sul duro lavoro e il sacrificio. Un ritorno all’antico, insomma. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

