Ast cinque nuove fermate a Isola delle Femmine | Così garantiremo un servizio più capillare ed efficiente

cinque nuove fermate Ast a Isola delle Femmine. Il provvedimento scatterà a partire da venerdì 2 maggio, e riguarderà i pullman che fanno la spola fra Palermo e Carini collegando anche i comuni di Isola delle Femmine, Capaci e Torretta.

Cinque nuove fermate Ast a Isola delle Femmine, saranno attive dal 2 maggio - Cinque nuove fermate Ast a Isola delle Femmine. Il provvedimento scatterà a partire da venerdì 2 maggio, e riguarderà i bus che fanno la spola fra Palermo e Carini collegando anche i comuni di Isola d ... 🔗msn.com

