Imola ricorda Ayrton Senna 31 anni dopo il programma del 1 maggio in Autodromo

Imola (Bologna), 29 aprile 2025 – È ormai da tempo un appuntamento fisso del 1° maggio di Imola. E anche quest'anno, la città sul Santerno ricorderà Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, i due piloti morti in pista durante il fine settimana del Gran premio di Formula 1 di San Marino 1994.dopo le celebrazioni in grande stile del 2024, in occasione del trentennale della duplice tragedia, Comune e Autodromo hanno scelto quest'anno di organizzare una giornata all'insegna della semplicità: prima una camminata di beneficenza; poi le commemorazioni ufficiali.La giornata inizierà alle 9.30, con la 'Camminata per Roland e Ayrton', evento podistico non competitivo a cura di Atletica Imola Sacmi Avis lungo il tracciato del circuito. IoComune-Notizie Febbraio - 30 Senna Le iscrizioni aprono alle 8.

