Visita alla scoperta del Giardino Treves e del roseto di Santa Giustina

Santa Giustina. Avremo dapprima modo di scoprire il roseto di Santa Giustina, luogo magnifico pensato come percorso didattico.

Visita alla scoperta di Villa Molin e del suo giardino romantico con aperitivo finale - Villa Molin è una di quelle scoperte che lascia l'osservatore senza fiato. La residenza signorile che si erige maestosa sul Canale Battaglia è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, realizzata nel 1597 per l'ambasciatore della Serenissima Repubblica Nicolò Molin. La villa è perfettamente... 🔗padovaoggi.it

Le donne di Ravenna: una visita guidata alla scoperta di storie di coraggio, intrighi e passioni - Un tour tra i luoghi simbolo di Ravenna per scoprire le storie di donne straordinarie che hanno segnato la città e la storia. Dall’imperatrice Galla Placidia al Monastero di S. Stefano degli Ulivi, con le vicende di suor Beatrice (Antonia Alighieri) e Francesca da Polenta, fino alla Chiesa di... 🔗ravennatoday.it

Eccezionale scoperta archeologica: statua di Ercole ritrovata in un giardino privato - Montaione (Firenze), 18 febbraio 2025 – Una piccola statua della tarda età imperiale romana in marmo bianco (III-IV secolo d.C.), priva della testa e ricomponibile da tre frammenti combacianti, è stata scoperta nella scorsa estate durante uno scavo in concessione da parte del Comune di Montaione (Firenze) in un terreno di proprietà privata. Alta poco più di 50 centimetri, la statua rappresenta Ercole, il mitico figlio di Zeus e della mortale Alcmena, raffigurato in piedi in un momento di riposo. 🔗lanazione.it

Visita alla scoperta del Giardino Treves e del roseto di Santa Giustina il 4 maggio 2025; Alla scoperta del roseto di Santa Giustina e del Giardino Treves il 25 maggio 2024; Visita guidata JAPPELLI A PADOVA: PARCO TREVES & CAFFÈ PEDROCCHI; Mens sana in corpore sano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne