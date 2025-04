Anteprima24.it - Modello delle aree interne. “Bandiera arancione” a Caposele

Tempo di lettura: 5 minutiSabato 3 maggio 2025, si terrà la cerimonia di conferimento ufficiale della ‘’ a(Av): un giorno di festa dedicato alla conoscenza e alla promozione del comune irpino attraverso momenti di confronto culturale, visite guidate e degustazioni.è la seconda località certificata nella provincia di Avellino dopo Zungoli e porta a 6 il numero di Comunidel Touring Club Italiano in Campania:e Zungoli (AV), Cerreto Sannita e Sant’Agata de’ Goti (BN), Letino (CE), Morigerati (SA). È sicuramente un traguardo importante per l’Irpinia impegnata nell’accoglienza, nella promozione del territorio e nel turismo.Il Comune disi inserisce all’interno del Parco dei Monti Picentini, nell’area della Valle del Sele, alle pendici del monte Paflagone, e la sua principale caratteristica naturalistica è legata alle acque, in particolare alle Sorgenti del Sele. 🔗 Anteprima24.it