Conclave 2025 due cardinali non partecipano | si abbassa il quorum

cardinali elettori al prossimo Conclave 2025 che inizierà il prossimo 7 maggio scendono a 133 i porporati che sceglieranno il prossimo Papa. Scende anche il quorum. Serviranno matematicamente 88.6 voti. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo a una domanda sul quorum ha affermato: “Suppongo serviranno 89 voti”. Tra i temi discussi, dunque, ci sono stati il bisogno di evangelizzazione, la responsabilità della Chiesa per quanto riguarda la pace, il relativismo, la solitudine; accenni sono emersi anche sulle questioni economiche. Chi fa parte del Conclave“Questa mattina si è svolta la sesta Congregazione dei cardinali con la preghiera e la meditazione dell’abate Ogliari. Poi si sono susseguiti gli interventi, 20 circa. Presenti 183 cardinali, di cui più di 120 elettori. 🔗 Lapresse.it - Conclave 2025, due cardinali non partecipano: si abbassa il quorum Con l’annuncio delle due assenze deielettori al prossimoche inizierà il prossimo 7 maggio scendono a 133 i porporati che sceglieranno il prossimo Papa. Scende anche il. Serviranno matematicamente 88.6 voti. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo a una domanda sulha affermato: “Suppongo serviranno 89 voti”. Tra i temi discussi, dunque, ci sono stati il bisogno di evangelizzazione, la responsabilità della Chiesa per quanto riguarda la pace, il relativismo, la solitudine; accenni sono emersi anche sulle questioni economiche. Chi fa parte del“Questa mattina si è svolta la sesta Congregazione deicon la preghiera e la meditazione dell’abate Ogliari. Poi si sono susseguiti gli interventi, 20 circa. Presenti 183, di cui più di 120 elettori. 🔗 Lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Conclave 2025: si apre il 7 maggio per eleggere il nuovo Papa. 133 i cardinali elettori - Il Conclave 2025 è alle porte. È ufficiale: l’assemblea dei cardinali si riunirà nella Cappella Sistina a partire da mercoledì 7 maggio 2025, con l’obiettivo di eleggere il successore di Papa Francesco, scomparso lo scorso aprile. Indice Quando inizia e come funziona il Conclave 2025 Quanti cardinali partecipano al Conclave 2025 Un Conclave multiculturale Come avviene l’elezione Conclave 2025, il 7 maggio iniziano le elezioni Quando inizia e come funziona il Conclave 2025 Il Conclave, secondo il regolamento stabilito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, deve ... 🔗.com

Conclave, due cardinali non parteciperanno: si abbassa il quorum per l’elezione del Papa, cosa significa - I cardinali che dovrebbero essere presenti dal 7 maggio nella Cappella Sistina per il Conclave diventano 133 e il quorum per l'elezione del nuovo Papa (due terzi dei voti) scende a 89 voti. Tutte le regole.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dalla Toscana al Conclave, chi sono i due cardinali chiamati a eleggere il successore di Papa Francesco - Firenze, 21 aprile 2025 – Dopo la morte di Papa Francesco, si apre il periodo di lutto e dopo il funerale del Santo Padre, si arriverà all’elezione del successore tra i cardinali riuniti in Conclave. Il canone numero 349 del codice di diritto canonico stabilisce che ai cardinali spetta l’elezione del nuovo Pontefice. Le modalità con cui si svolgono le consultazioni sono contenute nella costituzione apolistica ’Universis Dominici Grecis’ scritta da Papa Giovanni Paolo II e poi emendata dai suoi due successori. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Conclave il 7 maggio alle 16,30, i votanti saranno 133. Passo indietro di Becciu - La messa pro eligendo il 7 maggio alle 10; Conclave, due cardinali elettori non presenti per motivi si salute: si abbassa quorum per elezione Papa; Niente smartphone né giornali, finestre chiuse e bocche cucite. Così i cardinali in Conclave eleggeranno il nuovo papa; Chi sono i cardinali più papabili in vista del Conclave. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conclave, due cardinali elettori non presenti per motivi si salute: si abbassa quorum per elezione Papa - Il Conclave per l'elezione del nuovo Papa inizierà il 7 maggio con 133 cardinali elettori. Due assenze per motivi di salute abbassano il quorum necessario a 89 voti. 🔗msn.com

Conclave, inizio ufficiale il 7 maggio alle 16.30. Due cardinali rinunciano (e cambia il quorum) - Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha annunciato che due cardinali elettorali non parteciperanno al Conclave per eleggere il prossimo Papa per motivi di salute. 🔗ilmessaggero.it

Conclave, due cardinali non verranno, motivi di salute - Due cardinali elettori non verranno in Vaticano per il conclave per motivi di salute. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Gli elettori scendono dunque da 135 a 133. (ANS ... 🔗ansa.it