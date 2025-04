Ungheria il parlamento approva il ritiro di Budapest dalla Cpi

parlamento ungherese ha approvato il ritiro del Paese dalla Corte penale internazionale. A darne comunicazione è stato il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó attraverso un messaggio sui social. Il ministro ha poi motivato la scelta affermando: «Con questa decisione, rifiutiamo di far parte di un’istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità». La presa di posizione potrebbe influenzare gli equilibri nel contesto europeo e non solo, rappresentando un segnale significativo da parte dell’esecutivo di Budapest. Una decisione che ha voluto commentare anche Matteo Salvini che, tramite un post su X, ha commentato: «Scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio».Articolo completo: Ungheria, il parlamento approva il ritiro di Budapest dalla Cpi dal blog Lettera43 🔗 Lettera43.it - Ungheria, il parlamento approva il ritiro di Budapest dalla Cpi Ilungherese hato ildel PaeseCorte penale internazionale. A darne comunicazione è stato il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó attraverso un messaggio sui social. Il ministro ha poi motivato la scelta affermando: «Con questa decisione, rifiutiamo di far parte di un’istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità». La presa di posizione potrebbe influenzare gli equilibri nel contesto europeo e non solo, rappresentando un segnale significativo da parte dell’esecutivo di. Una decisione che ha voluto commentare anche Matteo Salvini che, tramite un post su X, ha commentato: «Scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio».Articolo completo:, ilildiCpi dal blog Lettera43 🔗 Lettera43.it

Se ne parla anche su altri siti

Ungheria: Parlamento vota a favore del ritiro da Cpi - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte penale internazionale (Cpi)”. È quanto fa sapere sui social il ministro degli Esteri dell’Ungheria Péter Szijjartó. “Con questa decisione, rifiutiamo di far parte di un’istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzialità e credibilità”, ha aggiunto. 🔗lapresse.it

Ilaria Salis, giovedì audizione in commissione Parlamento europeo per revoca immunità chiesta da Ungheria - È confermata per giovedì 13 febbraio l’audizione dell’eurodeputata di Avs Ilaria Salis in commissione Juri, la commissione Affari legali del Parlamento europeo, a seguito della richiesta di revoca dell’immunità parlamentare avanzata dal governo ungherese a ottobre dello scorso anno. L’audizione avverrà, come da procedura, a porte chiuse e Salis, a quanto apprende LaPresse, sarà in presenza. Per la stessa giornata, stando all’agenda della commissione Juri, è anche previsto lo scambio di opinioni sul caso. 🔗lapresse.it

Netanyahu da Orban, l’Ungheria annuncia il ritiro dalla Cpi - L’indiscrezione ieri, la conferma oggi: il governo ungherese ha deciso di ritirarsi dalla Corte penale internazionale, in questo senso la dichiarazione all’agenzia di stampa statale Mti da parte del capo dello staff del primo ministro Viktor Orbán, Gergely Gulyas, che su Facebook ha scritto inoltre che “il governo avvierà la procedura di ritiro oggi, in […] The post Netanyahu da Orban, l’Ungheria annuncia il ritiro dalla Cpi appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ne parlano su altre fonti

Ungheria, Parlamento approva uscita dal Tpi. Salvini: Scelta di coraggio; Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Cpi; L’Ungheria limita i diritti delle persone lgbt+ e con doppia cittadinanza; L’Ungheria fa un altro passo verso l’autoritarismo e approva emendamenti costituzionali contro le persone LGBT+. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ungheria, Parlamento approva uscita dal Tribunale penale internazionale - (Adnkronos) - Il Parlamento ungherese ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban di avviare il ritiro del Paese dal Tribunale penale internazionale (Tpi), decisione annunciata a inizio april ... 🔗msn.com

Ungheria: Parlamento vota a favore del ritiro da Cpi - Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte penale internazionale (Cpi)". È quanto fa sapere sui social ... 🔗lapresse.it

Il Parlamento ungherese vota il ritiro di Budapest da Corte penale internazionale - "Il Parlamento ungherese ha appena votato per ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Con questa decisione, ci rifiutiamo di far parte di un'istituzione politicizzata che ha perso la sua imparzia ... 🔗ansa.it