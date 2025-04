Primo Maggio a Chieti | la Cgil unisce convivialità diritti e impegno per il referendum

Cgil Chieti celebra il Primo Maggio con una giornata dedicata ai lavoratori, alla cultura e alla partecipazione civica. L’appuntamento è per martedì 1° Maggio, dalle ore 10 alle 20, alla villa comunale di Chieti, dove si alterneranno momenti di convivialità, confronto e musica dal vivo.Al. 🔗 Chietitoday.it - Primo Maggio a Chieti: la Cgil unisce convivialità, diritti e impegno per il referendum Lacelebra ilcon una giornata dedicata ai lavoratori, alla cultura e alla partecipazione civica. L’appuntamento è per martedì 1°, dalle ore 10 alle 20, alla villa comunale di, dove si alterneranno momenti di, confronto e musica dal vivo.Al. 🔗 Chietitoday.it

