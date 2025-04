Volley mercato femminile colpi ufficiali e rumors Serie A1 | Orro vola in Turchia Bosetti torna in Italia?

Volley mercato è in fermento, le squadre di Serie A1 stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione. Ci sono molte novità nel massimo campionato Italiano femminile, il lavoro è già in fermento anche se la stagione non si è ancora conclusa (Milano, Conegliano e Scandicci sono attese dalla Final Four di Champions League nel weekend) La voce più grossa degli ultimi mesi è quella riguardante Alessia Orro, che si appresta a lasciare Milano per accasarsi al Fenerbahce Istanbul dopo un’offerta economica irrinunciabile. La palleggiatrice volerà in Turchia e verrà sostituita da Francesca Bosio, in arrivo da Novara.Dal club piemontese dovrebbero arrivare anche la bomber Vita Akimova e il libero Eleonora Fersino, ma la Numia dovrà fare i conti anche con gli addii delle schiacciatrici Helena Cazaute (al VakifBan) e Nika Daalderop (a Conegliano): arriverà la schiacciatrice Khalia Lanier da Conegliano per affiancare Myriam Sylla ed Elena Pietrini. 🔗 Oasport.it - Volley mercato femminile, colpi ufficiali e rumors Serie A1: Orro vola in Turchia, Bosetti torna in Italia? Ilè in fermento, le squadre diA1 stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione. Ci sono molte novità nel massimo campionatono, il lavoro è già in fermento anche se la stagione non si è ancora conclusa (Milano, Conegliano e Scandicci sono attese dalla Final Four di Champions League nel weekend) La voce più grossa degli ultimi mesi è quella riguardante Alessia, che si appresta a lasciare Milano per accasarsi al Fenerbahce Istanbul dopo un’offerta economica irrinunciabile. La palleggiatrice volerà ine verrà sostituita da Francesca Bosio, in arrivo da Novara.Dal club piemontese dovrebbero arrivare anche la bomber Vita Akimova e il libero Eleonora Fersino, ma la Numia dovrà fare i conti anche con gli addii delle schiacciatrici Helena Cazaute (al VakifBan) e Nika Daalderop (a Conegliano): arriverà la schiacciatrice Khalia Lanier da Conegliano per affiancare Myriam Sylla ed Elena Pietrini. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia inizia il mercato col botto: arriva Alessia Mazzaro - Aveva già manifestato la chiara intenzione di alzare l'asticella e la Bartoccini MC Restauri Perugia lo dimostra con i fatti, annunciando ufficialmente l'arrivo di Alessia Mazzaro. Quello riguardante la centrale lombarda è il primo movimento in entrata di un mercato iniziato con il botto da... 🔗perugiatoday.it

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri esulta: Gardini finisce in nazionale - L’azzurro Italia fa nuovamente tappa in casa Perugia grazie alla schiacciatrice classe 2003 Beatrice Gardini, convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo per il collegiale di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2025 (4 giugno - 27 luglio). Lo stage al quale prenderà parte la... 🔗perugiatoday.it

LIVE Novara-Conegliano 1-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete soffrono due set, poi volano in finale con Milano! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa Conegliano 20 punti di Haak, 17 di Zhu, 16 per Gabi, 14 per Fahr 22.35: per due set Novara ha tenuto testa a Conegliano, bravissima a vincere in rimonta un primo set molto complicato, poi un calo in attacco delle piemontesi ha lanciato la squadra veneta che ha vinto un terzo set ancora abbastanza equilibrato, poi ha letteralmente dominato il quarto parziale, con Gabi sugli scudi. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Volley mercato: Alyssa Enneking è il primo colpo di Talmassons; Bartoccini Perugia: conferme e nuove sfide per la serie A1 femminile; Volley A1 femminile, la Savino Del Bene sempre attiva sul mercato. Due colpi in arrivo?; L'Imoco Conegliano guarda già al 2025/26: arriva Nika Daalderop in posto 4, definito il rinnovo con Gabi e Zhu Ting. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Volley Mercato: Monviso mette Ilaria Battistoni in cabina di regia - La palleggiatrice di Fano, dopo due stagioni a Firenze, rinforzerà il roster guidato dal confermato tecnico Michele Marchiaro ... 🔗tuttosport.com

Pallavolo Mercato – Ilaria Battistoni primo colpo di mercato del Monviso Volley - Il primo colpo di mercato per la Wash4green è quello della regista marchigiana Ilaria Battistoni, di Fano, classe 1996, la scorsa stagione al Bisonte Firenze in Serie A1. Ilaria Battistoni ha trascors ... 🔗ivolleymagazine.it

Volley Mercato: Perugia ingaggia Alessia Mazzaro - PERUGIA-La Bartoccini MC Restauri Perugia ha messo a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione ... seconda squadra della Vero Volley. La sua ascesa prosegue con il passaggio ... 🔗corrieredellosport.it