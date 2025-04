Il Maradona come l’Olimpico ecco l’idea di De Laurentiis | il retroscena

Maradona. Dopo l'ultimo turno di campionato, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è molto vicino allo scudetto. Gli azzurri, infatti, hanno adesso tre punti di vantaggio sull'Inter a quattro giornate dalla conclusione della Serie A di quest'anno.Gli azzurri, dunque, hanno il loro destino nelle loro mani, anche se la prossima gara contro il Lecce porta con sé tantissime difficoltà. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra salentina guidata da Marco Giampaolo, in casa Napoli bisogna registrare delle novità importanti sul fronte stadio MaradonaStadio Maradona, si studia il modello Olimpico: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano 'Il Mattino', infatti, Aurelio De Laurentiis è in continuo contatto con il Comune partenopeo per cercare di capire se ci sono le possibilità di utilizzare il modello 'Stadio Olimpico di Roma'.

