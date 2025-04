Musica Federica Abbate da autrice a cantante con ‘Tilt’

Musicale italiana, Federica Abbate apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico con l’uscita del singolo ‘Tilt’. Dopo aver scritto per i più importanti nomi della Musica italiana, l’artista milanese sceglie oggi di mettere al centro la propria voce e la propria visione, con una rinnovata consapevolezza e autenticità. Un brano che “nasce da un vero e proprio click, da un proprio blackout. Diciamo che a un certo punto di questo mio percorso da autrice a cantautrice, mi sono chiesta Federica, come artista, cosa vuole fare? Cosa vuole dire? Cosa vuole essere?”, ha raccontato l’artista a LaPresse. Una svolta artistica che non sarà solo una parentesi, tanto da puntare anche a salire finalmente in prima persona sul palco di Sanremo dove solo nell’ultima edizione aveva sei pezzi in gara firmati da lei (‘Febbre’ di Clara, ‘Battito’ di Fedez, ‘Eco’ di Joan Thiele, ‘Fuorilegge’ di Rose Villain, ‘Amarcord’ di Sarah Toscano e ‘Anema e core’ di Serena Brancale). 🔗 Lapresse.it - Musica, Federica Abbate da autrice a cantante con ‘Tilt’ Tra le penne più influenti della scenale italiana,apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico con l’uscita del singolo. Dopo aver scritto per i più importanti nomi dellaitaliana, l’artista milanese sceglie oggi di mettere al centro la propria voce e la propria visione, con una rinnovata consapevolezza e autenticità. Un brano che “nasce da un vero e proprio click, da un proprio blackout. Diciamo che a un certo punto di questo mio percorso daa cant, mi sono chiesta, come artista, cosa vuole fare? Cosa vuole dire? Cosa vuole essere?”, ha raccontato l’artista a LaPresse. Una svolta artistica che non sarà solo una parentesi, tanto da puntare anche a salire finalmente in prima persona sul palco di Sanremo dove solo nell’ultima edizione aveva sei pezzi in gara firmati da lei (‘Febbre’ di Clara, ‘Battito’ di Fedez, ‘Eco’ di Joan Thiele, ‘Fuorilegge’ di Rose Villain, ‘Amarcord’ di Sarah Toscano e ‘Anema e core’ di Serena Brancale). 🔗 Lapresse.it

Su altri siti se ne discute

Dentro "L'educazione dei maschi" per un mondo senza femminicidi: incontro con l'autrice Federica Benassi - Mercoledì 9 aprile alle 18 nuovo appuntamento con la rassegna letteraria di Librerie.Coop Modena Duomo “Una Grande libreria in Piazza”, negli spazi della libreria in corso Duomo 39: protagonista l'autrice Federica Benassi per la presentazione del suo libro "L'educazione dei maschi. Per un mondo... 🔗modenatoday.it

Federica Abbate, il nuovo singolo della cantautrice è Tilt - Tilt è il nuovo singolo di Federica Abbate, da anni tra le penne più influenti della scena musicale italiana Esce venerdì 18 aprile Tilt (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Federica Abbate, da anni tra le penne più influenti della scena musicale italiana. Con questo brano, Federica apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico, segnando un’evoluzione: dopo aver scritto per i più importanti nomi della musica italiana, sceglie oggi di mettere al centro la propria voce e la propria visione, con una rinnovata consapevolezza e autenticità. 🔗.com

Omaggio alla regina della musica pop & soul al Miles Davis jazz club: Federica Amoroso canta i successi di Whitney Houston - Omaggio a Whitney Houston, regina della musica pop & soul, al Miles Davis jazz club. Un tributo raffinato e coinvolgente con arrangiamenti originali di Benny Amoroso, che guiderà un quintetto di straordinari musicisti: Federica Amoroso, alla voce; Benny Amoroso, alla tromba e agli arrangiamenti... 🔗palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Chi è Federica Abbate, autrice di sei canzoni a Sanremo 2025: vive in una fattoria, si appunta le strofe sui foglietti, ha l'orecchio assoluto; Gli autori delle canzoni del Festival di Sanremo; Gli autori di Sanemo 2025: Federica Abbate è record di canzoni scritte, ci sono anche Blanco e Calcutta; In che senso solo 11 autori hanno scritto tutte le canzoni di Sanremo 2025?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Federica Abbate: La voce del pop italiano al concerto del primo maggio 2025 - Federica Abbate, cantautrice milanese e autrice di successo, si esibirà per la prima volta al Concerto del Primo Maggio a Roma nel 2025, consolidando la sua posizione nella musica pop italiana. 🔗ecodelcinema.com

Federica Abbate, chi è la cantante sul palco del Primo Maggio 2025 - Definita “la penna di platino” della musica italiana, inizia poco più che ventenne a scrivere per la maggior parte degli artisti del nostro Paese ... 🔗dilei.it

Federica Abbate, una canzone per me - Esce il 18 aprile "Tilt", il nuovo brano scritto e cantato da una delle penne più famose del mondo della musica, che nell'ultima edizione di Sanremo ha firmato ben sei brani in gara. Abbiamo chiacchie ... 🔗cosmopolitan.com