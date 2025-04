Atp Madrid 2025 i commenti dei tennisti dopo il blackout | ironia de Minaur

blackout in Spagna, Portogallo e Francia ieri, 28 aprile 2025, che ha provocato anche la sospensione e il rinvio di alcune partite dell'Atp Madrid 2025. Diversi tennisti, tra i quali Alex de Minaur, hanno postato commenti divertenti durante la giornata legati al blackout e alla situazione di incertezza sui campi da tennis del Masters 1000.De Minaur ha scritto su X: "Non badate a questa cosa del "fuori rete" ???. Sono alla terza passeggiata della giornata e finalmente ho trovato un po' di segnale per controllare cosa succede nel resto del mondo".Don't mind this off the grid thing ???. On the 3rd walk off the day and finally got some service to check on the rest of the world ???????— alex de Minaur (@alexdeMinaur) April 28, 2025A de Minaur ha replicato sui social anche la fidanzata Katie Boulter, anche lei tennista: "Immagina dare la colpa a un blackout nazionale per non avermi scritto per tutto il giorno.

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

ATP Madrid 2025, perché sono state cancellate le partite. Le tappe di quanto accaduto - AGGIORNAMENTO ORE 16.35 Arriva il comunicato ufficiale degli organizzatori, che hanno deciso di cancellare tutti gli incontri ancora in programma oggi. 🔗oasport.it

LIVE Berrettini-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: match cancellato, un vantaggio per il romano? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Da capire se questo ulteriore giorno di riposo consentirà a Berrettini di smaltire il problema fisico e ... 🔗oasport.it