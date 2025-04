L’arma segreta della Cina contro i dazi degli Usa | un esercito di robot

Cina portava a compimento uno dei suoi piani strategici più ambiziosi: Made in China 2025. Lanciato nel 2015 nell’indifferenza internazionale, pochi anni dopo la Belt and Road Initiative, questo programma ha iniziato a dare i suoi frutti un decennio più tardi. Già, perché i robot che spuntano come funghi nelle fabbriche oltre la Grande Muraglia, che affiancano gli operai sulle linee di montaggio, partecipano a mezze maratone e ballano in diretta nel Gran Gala del Capodanno Cinese, sono una delle manifestazioni concrete di Made in China 2025. 🔗 It.insideover.com - L’arma segreta della Cina contro i dazi degli Usa: un esercito di robot Mentre i leader occidentali erano concentrati a tracciare con sospetto gli investimenti cinesi all’estero, a profetizzare lo scoppio di una guerra a Taiwan, a lanciare allarmi su allarmi per l’espansione economica del Dragone in Africa e America Latina, a capire quanto Xi Jinping e Vladimir Putin fossero partner e quanto alleati, laportava a compimento uno dei suoi piani strategici più ambiziosi: Made in China 2025. Lanciato nel 2015 nell’indifferenza internazionale, pochi anni dopo la Belt and Road Initiative, questo programma ha iniziato a dare i suoi frutti un decennio più tardi. Già, perché iche spuntano come funghi nelle fabbriche oltre la Grande Muraglia, che affiancano gli operai sulle linee di montaggio, partecipano a mezze maratone e ballano in diretta nel Gran Gala del Capodanno Cinese, sono una delle manifestazioni concrete di Made in China 2025. 🔗 It.insideover.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Ecco qual è l'arma segreta della Cina contro Trump" - Questi non sono tempi per deboli di cuore sulle borse globali. I listini europei rimbalzano in misura robusta mentre Wall Street torna a inabissarsi dopo il volo di ieri. Il rallentamento dimostra che la guerra commerciale non è ancora finita e lo scontro in corso tra Stati Uniti e Cina continua a pesare sul mercato. La sospensione dei dazi, purtroppo, non ha portato alla tanto sperata stabilizzazione. 🔗liberoquotidiano.it

Nella guerra dei dazi la Cina ha un’arma spuntata contro gli Usa. Ecco quale - Non è un’arma segreta, ma poco ci manca. Nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ora che Giorgia Meloni è riuscita nell’intento di fermare gli ingranaggi dei dazi e aprire la via per le trattative tra Washington e Bruxelles, il Dragone è rimasto pressoché isolato. Con tariffe fino al 145% sulle proprie importazioni negli States, Pechino rischia seriamente di dover mettersi a tavolino e ridisegnare la cartina geografica del proprio export. 🔗formiche.net

“Arma segreta contro la Russia”. Svelata la base segreta in Germania: la pesante conferma - L'ex comandante in capo delle forze armate ucraine e ora ambasciatore ucraino a Londra, Valeriy Zaluzhny, ha condiviso per la prima volta informazioni sul funzionamento del quartier generale congiunto ucraino-americano a Wiesbaden, in Germania, confermano l'inchiesta a riguardo pubblicata di recente dal New York Times. Il quotidiano americano aveva riferito del ruolo di questa struttura nella pianificazione e nella conduzione di una serie di operazioni delle Forze armate ucraine nel 2022 e nel 2023. 🔗iltempo.it

Su questo argomento da altre fonti

«L'arma segreta della Cina contro i dazi di Trump è la svalutazione»: ecco perché fa paura a Wall Street; Ecco qual è l'arma segreta della Cina contro Trump | .it; «L'arma segreta della Cina contro i dazi di Trump è la svalutazione»: ecco perché fa paura a Wall Street; Nella guerra dei dazi la Cina ha un’arma spuntata contro gli Usa. Ecco quale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

«L'arma segreta della Cina contro i dazi di Trump è la svalutazione»: ecco perché fa paura a Wall Street - Il rimbalzo eurofico di Wall Street è durato solo un giorno. La mattina di oggi, giovedì 10 aprile, si è aperta con gli indici principali della Borsa di New York in calo. Dow Jones giù dell'1,6%; Nasd ... 🔗msn.com

Nella guerra dei dazi la Cina ha un’arma spuntata contro gli Usa. Ecco quale - Non è un’arma segreta, ma poco ci manca. Nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ora che Giorgia Meloni è riuscita nell’intento di fermare gli ingranaggi dei dazi e aprire la via per le tratt ... 🔗formiche.net

La Cina schiera i robot nella guerra commerciale con gli Usa: ecco il piano di Xi - La Cina ha un’arma segreta per rispondere alla guerra commerciale ... con altre nazioni che hanno eretto barriere tariffarie contro Pechino. Secondo la Federazione internazionale di robotica ... 🔗ilgiornale.it