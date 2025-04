Cina | CEO ZF Paese e’ come hub di innovazione globale

Al Salone dell'auto di Shanghai, l'amministratore delegato di ZF, Dr. Holger Klein, ha sottolineato il ruolo della Cina nell'innovazione e nella crescita. Ha presentato la partnership "steer-by-wire" di ZF con NIO, evidenziando che il libero scambio e' vitale per la collaborazione globale, e avvertendo che i dazi ostacolano il progresso. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6131590/6131590/2025-04-29/Cina-ceo-zf-Paese-e-come-hub-di-innovazione-globale Agenzia Xinhua

Cina: CEO TeamViewer, Paese guida adozione di tecnologie smart - In una recente intervista con Xinhua, l’amministratore delegato di TeamViewer Oliver Steil ha condiviso le sue riflessioni su come le aziende cinesi si stiano adattando a un panorama imprenditoriale sempre piu’ intelligente e guidato dall’intelligenza artificiale, e sul perche’ la Cina rimanga un mercato critico per il colosso globale dei software. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www. 🔗romadailynews.it

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: portavoce, Paese non accettera’ mai massima pressione, bullismo USA - Gli Stati Uniti continuano a imporre dazi e a esercitare la massima pressione sulla Cina, cosa a cui la Cina si oppone fermamente, e la Cina non accettera’ mai questo tipo di bullismo, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri. Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa in risposta a una richiesta di commentare l’annuncio degli Stati Uniti di voler imporre un dazio del 104% sulle merci cinesi. 🔗romadailynews.it

Cina, Xi Jinping incontra i ceo delle multinazionali straniere: “Le porte del Paese sempre più aperte per le grandi aziende” - davanti ai quali il vice premier cinese He Lifeng ha assicurato che il suo Paese "continuerà ad aprirsi" e che ci saranno "risultati vantaggiosi per tutti". "La Cina accoglierà più investimenti ... 🔗msn.com