Belve 2025 chi sono gli ospiti di stasera? Ecco chi intervista Francesca Fagnani nella prima puntata

Torna su Rai 2 uno dei programmi più taglienti e seguiti della televisione italiana:. Con il suo stile diretto e senza sconti,riporta inserata il talk-show che negli anni ha saputo distinguersi per l'intensità dei confronti e la profondità delle interviste.In questa nuova edizione del, composta da cinque puntate, la formula resta fedele all'originale: trea serata, domande scomode, risposte senza filtri. Ma non mancano le novità, tra cui una componente musicale inedita e lo spin-offCrime.si riparte con nomi di grande richiamo, pronti a raccontarsi come non li abbiamo mai visti.torna in onda: chiglidella?Ad aprire la nuova stagione sarà Sabrina Impacciatore, attrice italiana dal respiro internazionale, recentemente premiata per la sua interpretazioneserie americana The White Lotus.