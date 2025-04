Poste Italiane il direttore dell' ufficio postale di Arce Mario Aceti nominato maestro del lavoro

Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del lavoro” e tra queste figura Mario Aceti, direttore dell’ufficio postale di Arce in via Guglielmo Marconi.È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione nazionale istituita per l’occasione ha deciso. 🔗 Frosinonetoday.it - Poste Italiane, il direttore dell'ufficio postale di Arce Mario Aceti nominato "maestro del lavoro" Saranno 94 i dipendenti diinsigniti’onorificenza “Stella al Merito del” e tra queste figuradiin via Guglielmo Marconi.È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione nazionale istituita per l’occasione ha deciso. 🔗 Frosinonetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Poste Italiane: Torniamo a scrivere per trasmettere emozioni. L’ufficio di Pomigliano d’Arco accoglie gli studenti dell’I.C. Catullo - POMIGLIANO D’ARCO – Ieri, (’ufficio postale di Pomigliano D’Arco ha aperto le porte a quattro classi dell’I.C. Catullo – Sulmona. Durante l’evento filatelico dedicato alle festività pasquali, gli studenti hanno scritto e affrancato le cartoline prodotte da Poste Italiane per la Pasqua 2025, inviando i loro auguri alle persone care. Alla presenza della preside dell’istituto nonché assessore all’ambiente Maria Rosaria Toscano, dell’assessore alla cultura e all’istruzione Giovanni Russo e del vicesindaco Domenico Leone, alle ore 12 si è tenuta la cerimonia dell’annullo con timbro filatelico ... 🔗primacampania.it

Poste Italiane, tornano per i cittadini dell’Irpinia i webinar sull'educazione finanziaria - ?Tornano per i cittadini dell’Irpinia gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell’Educazione Finanziaria. Si riparte martedì 11 febbraio con un doppio incontro, alle ore 10 e alle ore 16, dal titolo "I conti di casa", durante il quale il relatore offrirà consigli pratici per gestire al... 🔗avellinotoday.it

Poste Italiane: gli alunni del liceo scientifico dell’istituto Giovanni Sulpicio di Veroli in visita all’ufficio postale di Sora di via Cantelmi - Oggi, martedì 25 marzo, 16 alunni del liceo Scientifico dell’Istituto Giovanni Sulpicio di Veroli, accompagnati da quattro docenti, si sono recati nell’ufficio postale di Sora, in via Cantelmi, 17, per una visita guidata nell’ambito del “Progetto educativo sulle competenze di cittadinanza”. Ad... 🔗frosinonetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Poste Italiane, il direttore dell'ufficio postale di Arce Mario Aceti nominato maestro del lavoro; Al direttore delle Poste italiane di Canepina la Stella al merito del lavoro; Oristano, “Stella al merito del Lavoro” per tre dipendenti di Poste italiane -; “Stella al merito del lavoro” al direttore dell’ufficio postale di Augusta 1. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Poste Italiane, anche il direttore dell’ufficio di Canepina Carlo Angeluzzi nominato “Maestro del Lavoro” - I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può fun ... 🔗tusciaup.com

Poste italiane: stelle al merito del lavoro per Michelina Dessì e Giacomo Incani - Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e tra questi figurano Michelina Dessì, responsabile del Centro di Distribuzione di via Liguria a Ori ... 🔗linkoristano.it

Michele Mura, direttore Poste di Piazza Tevere, nominato Maestro del Lavoro - Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e tra queste figura Michelangelo Mura, direttore dell’ufficio postale di Rieti 2 in via Isonzo. È il ... 🔗rietinvetrina.it