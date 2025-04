Chiara Ferragni ha ora il 99% del suo brand | E’ solo l’inizio rimetto le mani sulla mia storia

Golssip.it - Chiara Ferragni ha ora il 99% del suo brand: “E’ solo l’inizio, rimetto le mani sulla mia storia” Lo comunica lei stessa con un post su Instagram con la didascalia "To new starts and to whatever they might be" 🔗 Golssip.it

Approfondimenti da altre fonti

Chiara Ferragni e i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula: «Questa canzone dovrebbe essere un inno». Quali versi ha scelto - Chiara Ferragni è intervenuta sui social per dire la sua sui recenti femminicidi di Sara Campanella, uccisa da un collega di università che la perseguitava, e di Ilaria Sula, morta sotto le coltellate del suo ex fidanzato ingelosito, ha spiegato ai magistrati, da una notifica di Tinder sul cellulare della ragazza. L’influencer ha condiviso un post con alcuni versi della canzone di Giulia Mei, «Voglio essere libera», che secondo lei dovrebbe essere presa come modello culturale, tanto in questi giorni, quanto in futuro: «Voglio essere libera – scrive Ferragni – Canzone di Giulia Mei che ... 🔗open.online

Le nuove rivelazioni di Corona su Chiara Ferragni e Achille Lauro: "Ha tradito più volte e non solo con lui". E fa i nomi - A nulla è servita la diffida inviata a Fabrizio Corona dai legali di Chiara Ferragni. L'ex re dei paparazzi, sul proprio canale Youtube, oggi 10 febbraio ha pubblicato un nuovo episodio di "Falsissimo", il podcast dove fa alcune rivelazioni inedite - talvolta molto forti - su alcuni personaggio... 🔗today.it

Sapete quanto ha speso Chiara Ferragni per le spese legali? La cifra è davvero assurda! - Chiara Ferragni ultimamente ha avuto spesso a che fare con gli avvocati; sia per ciò che riguarda il Pandoro-Gate, sia per il divorzio da Fedez. Ma quanto ha speso per la sua difesa legale? Come sappiamo, di recente sono state istituite due assemblee per quanto riguarda il futuro delle società dell’influencer di Cremona; la Fenice Srl ha approvato un aumento di capitale pari a ben 6,4 milioni di euro. 🔗donnapop.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La svolta di Chiara Ferragni, sale al 99% della sua società: “Rimetto la mia storia nelle mie mani”; Chiara Ferragni azionista di maggioranza di «Chiara Ferragni Brand», acquisita il 99% delle quote: «Un nuovo inizio»; Chiara Ferragni sale al 99% del suo brand; Chiara Ferragni divorzia anche dai soci: torna a essere proprietaria del suo brand. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Chiara Ferragni azionista di maggioranza del suo brand, ha acquistato il 99% delle quote: «Oggi voglio raccontarvi una cosa. Un nuovo inizio» - «Un nuovo inizio». Così Chiara Ferragni ha definito la mossa in affari che l'ha vista diventare azionista di maggioranza di «Chiara Ferragni Brand». 🔗msn.com

Chiara Ferragni controlla ora 99% del suo brand, ''rimetto mani su mia storia'' - "Congratulazioni Chiara, ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand". E' il messaggio postato sui social da Chiara Ferragni per informare i suoi follower che adesso ... 🔗adnkronos.com

Svolta Ferragni, sale al 99% della sua società: “Rimetto la mia storia nelle mie mani” - L’imprenditrice sottoscrive da sola l’aumento di capitale per rilanciare Fenice, la società che possiede il marchio che porta il suo nome ... 🔗repubblica.it