Eav de Gregorio nel mirino di 2 consiglieri regionali | ancora scontro su stipendio e tragedia Faito

Gregorio è ancora nel mirino. "Tra le tante balle che leggo sui giornali, ne segnalo due da parte di due consiglieri regionali" scrive il manager dalla sua trincea social. "Una – spiega de Gregorio – dice che prendo un compenso di 300 mila euro. L'altra che prendo un doppio compenso, uno come direttore generale e l'altro come amministratore". Due giorni fa i primi attacchi da Maria Muscarà (gruppo misto) e Severino Nappi (Lega). Polemiche latenti, ma riesplose dopo la tragedia del Faito. Per il dirigente della holding regionale dei trasporti, "sono due falsità totali" quelle a lui riferite. "Il mio compenso, cari due consiglieri regionali – aggiunge -, è più o meno quello che prendete voi". Stando al portale trasparenza dell'azienda, la retribuzione lorda connessa alla carica è di 140.

Incidente Funivia del Faito, De Gregorio (Eav): “Chi ha sbagliato paghi. Ho la coscienza pulita” - Il Presidente Eav, Umberto De Gregorio: "Se ci sono stati errori, sia fatta giustizia. Ma giustizia non è giustizialismo"Continua a leggere 🔗fanpage.it

De Gregorio, presidente Eav: “Nessuna connessione tra cattivo tempo e crollo cabina Faito, tragedia inspiegabile” - Tempo di lettura: < 1 minutoCi sono i controlli sulla funzionalità della funivia e il forte vento di questi giorni tra gli elementi sui quali le indagini dovranno fare chiarezza per capire le cause della tragedia del Faito. Nei giorni scorsi le corse della funivia erano state bloccate per il maltempo. Ieri c’era vento. “Si ritiene – spiega il presidente Eav, Umberto De Gregorio – che non ci sia alcuna connessione tra il cattivo tempo e il crollo della cabina. 🔗anteprima24.it

Tragedia Faito, domani protesta all’Eav: “De Gregorio si dimetta” - Tempo di lettura: 2 minutiUn presidio di protesta, “per chiedere le dimissioni immediate di Umberto De Gregorio“, presidente e direttore generalle dell’Eav. A 24 ore dalla tragedia del Faito, lo annuncia per domani (ore 10) Potere al Popolo, fuori la sede napoletana dell’Ente autonomo Volturno presso la stazione di Porta Nolana. La holding regionale dei trasporti gestisce la funivia, dove ieri quattro persone sono morte nel crollo di una cabina. 🔗anteprima24.it

Crollo funivia Faito, il presidente Eav De Gregorio: “Se qualcuno ha sbagliato pagherà” - "La verità e le eventuali responsabilità le definirà la magistratura nella quale ho massima fiducia. Se qualcuno ha sbagliato ... 🔗internapoli.it

Funivia del Faito, De Gregorio: «Si cerchi la verità no a inutili accuse» - «Per quanto mi riguarda il mio compito è assicurare le risorse finanziarie per garantire la sicurezza: sotto questo aspetto ho la coscienza pulita in merito ... 🔗ilmattino.it

Incidente Funivia del Faito, De Gregorio (Eav): “Chi ha sbagliato paghi. Ho la coscienza pulita” - Il Presidente Eav, Umberto De Gregorio: “Se ci sono stati errori, sia fatta giustizia. Ma giustizia non è giustizialismo” “La verità e le eventuali responsabilità le definirà la magistratura nella qua ... 🔗fanpage.it