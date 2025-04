La luce che c' era l' ultima volta che l' Arsenal era stato in semifinale di Champions

volta, di capire se è possibile aspirare a qualcosa di più grande. Un po’ come l’Arsenal di Arteta, a cui sono rimaste queste semifinali di Champions League per dare un senso al 202425.Era dal 200809 che l’Arsenal non arrivava così lontano nel torneo. 🔗 Ultimouomo.com - La luce che c'era l'ultima volta che l'Arsenal era stato in semifinale di Champions Sta finendo aprile, maggio è alle porte e per chi ama il calcio questo è un periodo interlocutorio. Le partite si fanno via via più pesanti, è arrivato il momento della resa dei conti. Il calcio influenza così tanto gli schemi mentali dei suoi seguaci più accaniti che per alcuni questo è il momento dell'anno in cui trarre un bilancio della propria vita, di quali obiettivi sono stati raggiunti negli ultimi mesi e di cosa rimane da fare prima che arrivi il caldo a rendere tutto più difficile.Ognuno vive dentro di sé la propria lotta salvezza, oppure il tentativo di trovare finalmente una s, di capire se è possibile aspirare a qualcosa di più grande. Un po’ come l’di Arteta, a cui sono rimaste queste semifinali diLeague per dare un senso al 202425.Era dal 200809 che l’non arrivava così lontano nel torneo. 🔗 Ultimouomo.com

