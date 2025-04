Conclave due assenze tra i cardinali | il nuovo Papa si eleggerà con 88 voti

Roma, 29 aprile 2025 – Il conto alla rovescia per l'inizio del Conclave è ufficialmente iniziato. A partire dalle ore 16.30 del prossimo 7 maggio, nella Cappella Sistina prenderanno il via le votazioni per l'elezione del successore di Pietro. Un passaggio cruciale per la Chiesa cattolica che, a seguito dell'annuncio di due assenze tra i cardinali elettori, vedrà abbassarsi il quorum necessario all'elezione del nuovo Pontefice.

Scendono a 133 i cardinali elettori: quorum fissato a 88 voti

Sono 133 i cardinali che prenderanno parte al Conclave, dopo che due porporati hanno comunicato la propria impossibilità a partecipare. Una modifica che ha effetti diretti sulle regole dell'elezione. Secondo le norme vigenti, per eleggere il Papa è necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi: in questo caso, saranno sufficienti 88 voti per proclamare il nuovo Pontefice.

Dalla Toscana al Conclave, chi sono i due cardinali chiamati a eleggere il successore di Papa Francesco - Firenze, 21 aprile 2025 – Dopo la morte di Papa Francesco, si apre il periodo di lutto e dopo il funerale del Santo Padre, si arriverà all’elezione del successore tra i cardinali riuniti in Conclave. Il canone numero 349 del codice di diritto canonico stabilisce che ai cardinali spetta l’elezione del nuovo Pontefice. Le modalità con cui si svolgono le consultazioni sono contenute nella costituzione apolistica ’Universis Dominici Grecis’ scritta da Papa Giovanni Paolo II e poi emendata dai suoi due successori. 🔗lanazione.it

Morte del Papa: due cardinali della Toscana in Conclave. Betori: “Francesco ci restituì il don Milani prete” - Saranno due, i cardinali della Toscana chiusi in Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice. Si tratta del sessantenne Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino e dal 21 luglio 2022 vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, e di Giuseppe Betori, già arcivescovo di Firenze. Il suo successore, monsignor Gherardo Gambelli, non è ancora cardinale. Mentre gli altri due cardinali che risiedono in Toscana, Lorenzo Baldisseri e Gualtiero Bassetti, fiorentino, hanno entrambi superato gli 80 anni e quindi è loro interdetta la partecipazione L'articolo Morte ... 🔗.com

