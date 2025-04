Folle fuga in monopattino per evitare l' arresto scaglia il due ruote contro la pattuglia della Municipale

Folle fuga per le vie del centro storico al volante di un monopattino si è conclusa col malvivente che, vistosi braccato, ha lanciato il due ruote contro la pattuglia della Municipale che lo stava inseguendo con gli agenti che, alla fine, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo.Tutto è. 🔗 Riminitoday.it - Folle fuga in monopattino, per evitare l'arresto scaglia il due ruote contro la pattuglia della Municipale Laper le vie del centro storico al volante di unsi è conclusa col malvivente che, vistosi braccato, ha lanciato il duelache lo stava inseguendo con gli agenti che, alla fine, sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo.Tutto è. 🔗 Riminitoday.it

