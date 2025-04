Unlimitednews.it - Strage di Monreale, Grasso “Violenza frutto di disagio e malessere”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questadi un, di undelle periferie: questi ragazzi hanno come maestra di vita la strada anziché la scuola, l’impegno, la società; sono pronti a reagire con laa qualsiasi cosa”. Così, in merito alladi, dove tre giovani sono stati uccisi sabato notte, l’ex presidente del Senato ed ex procuratore antimafia, Pietro, a margine dell’assemblea nazionale “Contro mafia e corruzione”, organizzata dalla Cgil al San Paolo Palace Hotel, a Palermo. “Oggi si muore per un pestone o una spinta, non si può che recriminare tutto questo: scuola, famiglia e comunità devono agire insieme per affrontare questi disagi giovanili, ognuno deve fare la sua parte nella lotta alla mafia, nell’educazione dei figli, nel comportarsi per il bene della comunità”, sottolinea. 🔗 Unlimitednews.it