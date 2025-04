Mattarella allarme sui salari bassi | Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita

Mattarella ha puntato l'indice contro gli stipendi bassi e ha lanciato un allarme in difesa del popolo italiano. Il presidente della Repubblica ha parlato di uno dei temi cardine della politica del Paese durante il tradizionale discorso in vista del primo maggio. Proprio a ridosso della Festa dei lavoratori, Mattarella ha quindi sottolineato come occupazione e produttività siano cresciuti. Ma contemporaneamente non è stato così per gli stipendi: «Tante famiglie non reggono l'aumento del costo della vita. I salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia».Il presidente: «Contrastare con fermezza il caporalato»Mattarella ha poi aggiunto che i salari sono addirittura inferiori a 15 anni fa, al 2008: «Lo segnalano i dati statistici e anche l'ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell'Organizzazione internazionale del lavoro».

Mattarella lancia l'allarme sui salari bassi: "Le famiglie non reggono il costo della vita" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato in visita all'azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. Il capo dello stato ha lanciato l'allarme sui salari bassi e sull'impennata del costo della vita che grava sempre di più sulle famiglie. "Per quanto ci riguarda si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione.

Salari bassi, l'allarme di Mattarella e i dati pubblicati da Istat: «Meno 8% rispetto al 2021» - Il tema del lavoro, dei salari ad esso collegati e delle tante morti in servizio risuona oggi nell'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato a Latina l'azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a. in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. E il tema, soprattutto quello dei salari, viene ripreso anche dai dati Istat, pubblicati stamattina, che rappresentano un quadro a dir poco stagnante dei salari, nonostante una crescita tendenziale.

Lavoro, Mattarella: "I salari bassi creano calo demografico e cervelli in fuga" - Latina, 29 aprile 2025 – "I salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia. Incidono anche sul preoccupante calo demografico, perché i giovani incontrano difficoltà a progettare con solidità il proprio futuro. Resta, inoltre, alto il numero di giovani, con preparazione anche di alta qualificazione, spinti all'emigrazione. Questi fenomeni impoveriscono il nostro "capitale umano". Tocca un tema urgente e spinoso oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visitando a Latina l'azienda BSP Pharmaceuticals S.

