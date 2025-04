Studenti toccano con mano il futuro Al via ' Startup weekend' la tre giorni per formare gli imprenditori di domani

Al via la tre giorni che formerà gli imprenditori del futuro. Sono proprio i giovani, difatti, i protagonisti di "Techstars Startup weekend", il fine settimana che, dal 16 al 18 maggio, consentirà agli Studenti di alcune scuole riminesi di cimentarsi nel mondo imprenditoriale, affiancati da.

