Internews24.com - Trevisani si schiera: «Io sono un tuttapposter per quanto riguarda l’Inter! Non c’è cosa più bella che giocarsi tutti i trofei possibili…»

si: «Ioun! Non c’èpiùchepossibili.» Le parole del telecronistaA Cronache di Spogliatoio, Riccardoha parlato cosi del:LE PAROLE- «Io tendo al tuttapposter: perché non c’è unapiùse tifi una squadra di arrivare al 20 aprile dentro a tutte le competizioni, trovo che sia unafighissima. Ho trovato che l’anno scorso la serenità con cuiha accettato la sconfitta con l’Atletico ai rigori e l’eliminazione con il Bologna fosse unada piccola squadra. Poi ha vinto la Seconda Stella: bravi. Io preferisco che una squadra giochi per vincere tre titoli sempre se lo può fare: soprattutto dal punto di vista del non accontentarsi di vincerne uno. Poi puoi vincerne anche zero: qualche settimana fa ho detto che secondo me è più facile chene faccia zero piuttosto che tre. 🔗 Internews24.com