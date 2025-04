DS Milan torna in voga Paratici ma Furlani aspetta D’Amico | il punto

Milan continua la caccia al nuovo direttore sportivo e torna in voga il nome di Fabio Paratici. Ma Furlani valuta anche altri profili 🔗 Pianetamilan.it - DS Milan, torna in voga Paratici ma Furlani aspetta D’Amico: il punto Ilcontinua la caccia al nuovo direttore sportivo einil nome di Fabio. Mavaluta anche altri profili 🔗 Pianetamilan.it

