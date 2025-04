Ultima tappa Giro partirà dal Vaticano

Giro d'Italia inizierà attraversando i Giardini Vaticani per uscire dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta, residenza di Papa Francesco. La decisione in onore del Pontefice appena scomparso. Il percorso, il prossimo primo giugno, includerà un circuito finale nel centro storico con 8 giri intorno al Colosseo. 🔗 14.30 L'ultimo giorno deld'Italia inizierà attraversando i Giardini Vaticani per uscire dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta, residenza di Papa Francesco. La decisione in onore del Pontefice appena scomparso. Il percorso, il prossimo primo giugno, includerà un circuito finale nel centro storico con 8 giri intorno al Colosseo. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Giro di Catalogna 2025: Primoz Roglic ribalta tutto nell’ultima tappa. Vince in solitaria a Barcellona e si prende la classifica generale - Capolavoro da fuoriclasse per Primoz Roglic al Giro di Catalogna 2025. Lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe nella settima ed ultima frazione con partenza ed arrivo a Barcellona è riuscito a ribaltare la situazione, vincendo la tappa e trovando il colpo doppio anche con il trionfo in classifica generale. Prima parte di gara nella quale lo spettacolo non è mancato visto che Juan Ayuso e Primoz Roglic si sono sfidati (con lo spagnolo a primeggiare) sul traguardo volante per gli abbuoni. 🔗oasport.it

Giro d'Italia 2025, l'ultima tappa omaggia Papa Francesco - AGI - Un omaggio a Papa Francesco, che l'aveva fortemente voluta nell'anno del Giubileo. L'ultima tappa del 108esimo Giro d'Italia, il prossimo 1 giugno farà un''incursione' in Vaticano, dai Giardini alla Porta del Perugino e Santa Marta, in fase di trasferimento al ritrovo di partenza alle Terme di Caracalla. Presentazione del grande arrivo Il ‘Grande Arrivo' è stato presentato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup; Alessandro Onorato, ... 🔗agi.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Healy ripreso, sarà battaglia sull’ultima salita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 ATTACCA ALMEIDA! Rispondono Mas e Skjelmose, in tre se ne vanno. 17.13 Lipowitz rientra su Schachmann, i due viaggiano con poco più di mezzo minuto dai migliori. 17.10 Ripreso Healy a 20 km dal traguardo. 17.08 Ora perde Healy: all’irlandese rimangono solo 15? di vantaggio sul gruppo. 17.06 Inizia la salita conclusiva di Trabakua, già affrontata in precedenza dalla carovana. 🔗oasport.it

