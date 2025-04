Loro sono fuori Conclave il colpo di scena | cosa succede ora per l’elezione del nuovo papa

nuovo papa nel Conclave che si aprirà il prossimo 7 maggio. Un numero leggermente inferiore rispetto ai 135 inizialmente previsti, a causa dell’assenza di due cardinali elettori che, per motivi di salute, non prenderanno parte all’assemblea. L’annuncio ufficiale è stato dato questa mattina dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della sesta Congregazione generale dei cardinali, occasione durante la quale si sono susseguiti circa una ventina di interventi. Erano presenti complessivamente 183 cardinali, tra elettori e non.Nel corso del briefing con i giornalisti, Bruni ha confermato l’assenza di due cardinali, senza però fornire i nomi. Nei giorni precedenti si era parlato di Antonio Canizares Llovera e di Vinko Puljic, ma per quest’ultimo era poi arrivato il via libera dei medici. 🔗 Saranno 133 i cardinali chiamati a eleggere ilnelche si aprirà il prossimo 7 maggio. Un numero leggermente inferiore rispetto ai 135 inizialmente previsti, a causa dell’assenza di due cardinali elettori che, per motivi di salute, non prenderanno parte all’assemblea. L’annuncio ufficiale è stato dato questa mattina dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della sesta Congregazione generale dei cardinali, occasione durante la quale sisusseguiti circa una ventina di interventi. Erano presenti complessivamente 183 cardinali, tra elettori e non.Nel corso del briefing con i giornalisti, Bruni ha confermato l’assenza di due cardinali, senza però fornire i nomi. Nei giorni precedenti si era parlato di Antonio Canizares Llovera e di Vinko Puljic, ma per quest’ultimo era poi arrivato il via libera dei medici. 🔗 Caffeinamagazine.it

Perché Angelo Becciu ha rinunciato al Conclave dopo la morte di Papa Francesco, la nota del cardinale - Il cardinale Angelo Becciu ha sciolto le riserve sulla sua partecipazione al Conclave dopo la morte di Papa Francesco: la nota con la sua decisione. 🔗virgilio.it

