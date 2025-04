Ex primavera del Napoli condannato a due anni di carcere per furto d’auto a mano armata

Nathaniel Amoah, ex calciatore del Napoli primavera, è stato condannato a due anni di carcere per furto d'auto a mano armata. Il 23enne olandese, di origini ghanesi e figlio dell'ex stella del Ghana Mathew Amoah, è stato riconosciuto colpevole da un tribunale belga per un colpo messo a segno lo.

Napoli, grandi aspettative dopo l’arrivo di Popovic: dopo un anno di adattamento, grandi prestazioni in Primavera - Dopo l’acquisto, lo scorso gennaio 2024, sicuramente ci si aspettava di più da Matija Popovi?. Il giovane attaccante è stato sottratto a top club europei e per questo la piazza azzurra aveva grandi aspettative. L’impatto con Napoli, però, non è stato facile e per questo il ragazzo si sta facendo le ossa in Primavera dopo […] L'articolo Napoli, grandi aspettative dopo l’arrivo di Popovic: dopo un anno di adattamento, grandi prestazioni in Primavera proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Napoli condannato dagli errori della società, costretto a battersi al limite dell’inferiorità (Repubblica) - Napoli condannato dagli errori della società, costretto a battersi al limite dell’inferiorità (Repubblica) Scrive Repubblica con Marco Azzi: Antonio Conte non ha niente da rimproverare alla sua squadra, messa in ginocchio dall’emergenza per gli infortuni di Neres, Olivera e Spinazzola e condannata dagli errori commessi dalla società sul mercato invernale a battersi in condizioni sempre più estreme, al limite dell’inferiorità. 🔗ilnapolista.it

DIRETTA PRIMAVERA – Frosinone-Napoli 1-1 (2? Mboumbou, 3? Cichero): pareggio immediato dei ciociari! - Diretta testuale di Frosinone-Napoli Primavera 2, scontro diretto tra le prime due forze del campionato. Primo tempo 10? – Di Martino perde una palla sanguinosa e permette all’esterno avversario di puntare la retroguardia napoletana. Bravo, poi, lo stesso difensore a recuperare. 9? – Frosinone pericoloso ancora con Cichero! L’attaccante gialloblù riceve palla da calcio di punizione, ma il suo colpo di testa è impreciso. 🔗spazionapoli.it

Amoah, dal Napoli al carcere: è stato condannato a due anni per furto d’auto a mano armata - L'ex calciatore del Napoli Nathaniel Amoah è stato condannato a due anni di carcere per furto d'auto a mano armata: trovato il passamontagna che aveva ... 🔗fanpage.it

Il Napoli vince anche in tribunale: condannato Hysaj per la rivolta contro il ritiro - La Cassazione ha scritto la parola fine sull’ammutinamento che il 5 novembre del 2019 spaccò lo spogliatoio del Napoli, condannando l’ex Hysaj (oggi alla Lazio) a pagare 40 mila euro di multa più le s ... 🔗msn.com

Faida tra paranze a Napoli, condannato il boss di Rua Catalana - Condannato all'ergastolo. La seconda corte di assise del Tribunale di Napoli ha condannato all'ergastolo il presunto boss di Rua Catalana Arcangelo Trongone, al termine del processo di primo grado ... 🔗ilmattino.it