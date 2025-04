Verde pubblico stabilizzati 41 lavoratori di Salerno Pulita

lavoratori capistrada, assunti inizialmente a tempo determinato da Salerno Pulita, saranno stabilizzati a tempo indeterminato. Ad annunciarlo sono la Flai Cgil e la Funzione Pubblica Cgil: "Questo traguardo rappresenta un fondamentale riconoscimento dei diritti dei lavoratori e un. 🔗 Salernotoday.it - Verde pubblico, stabilizzati 41 lavoratori di Salerno Pulita Quarantunocapistrada, assunti inizialmente a tempo determinato da, sarannoa tempo indeterminato. Ad annunciarlo sono la Flai Cgil e la Funzione Pubblica Cgil: "Questo traguardo rappresenta un fondamentale riconoscimento dei diritti deie un. 🔗 Salernotoday.it

