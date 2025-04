Terni una lite per motivi di gelosia in piazza Solferino finisce a coltellate | denunciato 26enne

lite nata per motivi di gelosia finisce a coltellate in piazza Solferino a Terni. I fatti accaduti nella notte tra il 24 e il 25 aprile con la denuncia da parte dei carabinieri a un 26enne di nazionalità colombiana per porto abusivo di oggetti atti a offendere e lesione personale aggravata ai. 🔗 Ternitoday.it - Terni, una lite per motivi di gelosia in piazza Solferino finisce a coltellate: denunciato 26enne Unanata perdiin. I fatti accaduti nella notte tra il 24 e il 25 aprile con la denuncia da parte dei carabinieri a undi nazionalità colombiana per porto abusivo di oggetti atti a offendere e lesione personale aggravata ai. 🔗 Ternitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Follia a Napoli, accoltella l’amica dopo una lite per futili motivi - Un litigio tra amiche è sfociato in un accoltellamento nella notte tra sabato e domenica nel centro di Napoli. Una donna di 40 anni, di nazionalità straniera, è stata ferita a una gamba e successivamente medicata al Pronto Soccorso dell'”Ospedale dei Pellegrini”. La vicenda è attualmente al vaglio della Polizia di Stato, che sta ricostruendo […] L'articolo Follia a Napoli, accoltella l’amica dopo una lite per futili motivi sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Monreale, sparatoria in piazza: due ragazzi morti, tre feriti. «Una lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta a Monreale, vicino a Palermo, in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Se ne parla anche su altri siti

Terni, una lite per motivi di gelosia in piazza Solferino finisce a coltellate: denunciato 26enne; Terni, durante una lite per gelosia ferisce con un coltello un coetaneo; Terni, lite per gelosia finisce a coltellate in piazza; Litiga con un ragazzo per gelosia poi lo aggredisce con un coltello: denunciato 26enne. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Litiga con un ragazzo per gelosia poi lo aggredisce con un coltello: denunciato 26enne - È geloso della fidanzata e litiga con un altro ragazzo all’interno di un locale a Terni. Poi i due si separano, ma lui lo raggiunge in strada poco dopo e lo aggredisce con un coltello a serramanico: q ... 🔗umbria24.it

Lite per motivi passionali, tunisino accoltella un 34enne e fugge - Un tunisino, durante la lite, scaturita da motivi passionali e alla quale avrebbero ... L’aggressore, accecato dalla gelosia nei confronti del nuovo fidanzato della sua ex moglie, al culmine ... 🔗ilmattino.it

Lite per gelosia, 53enne arrestato per maltrattamenti in famiglia - L'aggressore, residente a Omegna, aveva chiamato il 112 dichiarando di essere stato colpito dalla compagna, ma le verifiche dei Carabinieri hanno portato al suo fermo ... 🔗rainews.it