Terni sfilata dei carri del Cantamaggio e piano di sicurezza | limitazioni e chiusure al traffico ORDINANZA

La sfilata dei carri del Cantamaggio animerà la serata ternana di mercoledì 30 aprile. I sei giganti di cartapesta in concorso (più il celebre carro delle penne de 'Lu Riacciu') si muoveranno da piazza Dante per poi proseguire lungo via della Stazione, piazza e corso Tacito per poi arrivare in.

Terni, sfilata dei Carri di Maggio: scatta il divieto di sosta al parcheggio della stazione ORDINANZA - Una novità significativa è stata annunciata nel corso della presentazione della 129° edizione del Cantamaggio. La partenza della sfilata dei Carri di Maggio (mercoledì 30 aprile) è stata individuata in piazza Dante Alighieri, rispetto a piazza Valnerina dove abitudinariamente venivano radunati... 🔗ternitoday.it

Terni, 129° edizione del Cantamaggio: “Patrimonio vivo della collettività”. PROGRAMMA e carri in concorso - Dieci giorni ricchi di eventi dedicati alle tradizioni ed alla storia della città di Terni. La 129° edizione del Cantamaggio è stata presentata stamattina, mercoledì 16 aprile, presso la sala della Biblioteca alla presenza dell’assessore al turismo Alessandra Salinetti, del direttore artistico... 🔗ternitoday.it

Carnevale di Putignano 2025: dal giovedì delle donne sposate, alla seconda Sfilata dei Carri e dei Sapori - I prossimi appuntamenti previsti dal Carnevale di Putignano per questa settimana sono: il tradizionale giovedì delle donne sposate e l’appuntamento immancabile degli ‘Nde Jos’r (giovedì 20 febbraio dalle ore 20.00, centro storico, ingresso gratuito), la seconda giornata principale con sfilata... 🔗baritoday.it

La notte del Cantamaggio, sfilano sei carri - TERNI Storie antiche radicate nella cultura ternana, identità, memoria, ragionamento su ciò che accade nel mondo. Ed alla fine sempre una nota di speranza perché il ... 🔗ilmessaggero.it

Sei carri in corsa per il Cantamaggio. La manifestazione resiste al tempo e “difende“ un’antica tradizione - La sfilata della 129esima edizione tra piazza e corso Tacito, viale della Stazione e piazza Europa. L’“aperitivo“ del concorso canoro al Teatro Secci con il primo posto al gruppo Aics–Il Salice . 🔗msn.com

Terni, sfilata dei carri dalla stazione: divieto di sosta nel parcheggio ex scalo merci - La partenza della tradizionale sfilata dei carri allegorici del Cantamaggio 2025 è prevista in piazza Dante Alighieri e il concentramento degli stessi nel parcheggio ex scalo merci; il Comune di Terni ... 🔗umbria24.it