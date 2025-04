Tassa rifiuti via libera del consiglio alle agevolazioni

libera del consiglio comunale agli aggiornamenti delle tariffe Tari 2025 ed alla modifica del regolamento comunale. Il Comune ha recepito il DPCM del 21 gennaio 2025, introducendo uno sconto automatico del 25% sulla Tassa rifiuti per le famiglie con Isee inferiore a 9.530 euro, o a 20.000.

