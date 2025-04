Villa delle Rose | lavoratori in protesta davanti alla sede dell' Asl la replica dei vertici della Rsa

Villa delle Rose, Cava de’ Tirreni: lavoratori in protesta davanti alla sede dell’Asl Salerno - Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta oggi, 29 aprile, la giornata di sciopero e mobilitazione indetta dal Cub Sanità Salerno presso la Rsa “Villa delle Rose” di Cava de’ Tirreni, con le maestranze stanche di condizioni di lavoro ormai insostenibili. La manifestazione statica davanti alla sede dell’Asl provinciale in via Nizza, a Salerno, ha visto una buona presenza nonostante le pressioni subite nei giorni precedenti. 🔗anteprima24.it

RSA Villa delle Rose, scontro acceso tra azienda e sindacato Cub Sanità: la replica della struttura allo sciopero - Dopo l’annuncio dello sciopero del 29 aprile, l’azienda replica duramente alle accuse mosse dal segretario provinciale Gerardo Rosanova ... 🔗agro24.it