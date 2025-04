Laurienté in una big italiana | sarà il primo colpo

Laurienté si è sentito in parte responsabile della retrocessione, che ha rifiutato tutte le proposte arrivare nello scorso calciomercato pur di aiutare il club a tornare nel calcio che conta. Ora per lui, però, ci potrebbe essere l'approdo in una big italiana magari già nel prossima sessione estiva. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà aspettare l'estate per avere un quadro più chiaro.Laurienté in una big italiana: sarà il primo colpo (Lapresse) – calciomercato.itIntanto, però, Laurienté proverà a chiudere nel migliore dei modi la stagione con il Sassuolo. Mancano quattro partite per terminare l'anno e poi si ragionerà meglio sul futuro. 🔗 Calciomercato.it - Laurienté in una big italiana: sarà il primo colpo La promozione con il Sassuolo potrebbe essere l'ultimo regalo dell'esterno ai neroverdi. Durante il calciomercato estivo potrebbe lasciare il club

Collovati promuove l’ex bianconero per quella big italiana: «Sono favorevole a un suo ritorno. Sono sempre stato un difensore quando ero alla Juve e i bianconeri se ne stanno accorgendo» - di Redazione JuventusNews24Collovati, ex difensore e opinionista ha detto la sua sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri alla guida del Milan ai microfoni di MilanNews24 Fulvio Collovati ha commentato il possibile ritorno di Massimiliano Allegri ai microfoni di MilanNews24. Ecco cos’ha detto sull’ex allenatore della Juve. PAROLE – «Ho letto che Sacchi sarebbe contrario. Per me Allegri rientra nella schiera di quei numeri uno che sono una decina nel panorama nazionale e internazionale. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? Molte big su di lui, ma i rossoblu hanno preso la decisione - Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? I rossoblu hanno deciso su dove andrà il difensore rossoblu. Le ultime Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sport Mediaset, il calciomercato Genoa è nel ben mezzo di tantissime voci che vedono il difensore Vasquez accostato a diverse squadre del campionato italiano. Tuttavia la posizione del Genoa […] 🔗calcionews24.com

Inzaghi costretto alla rivoluzione: ruolo inedito per un big col Feyenoord, sara? lui la chiave in Champions League - Vista l’emergenza in cui si trova l’Inter, Simone Inzaghi è pronto alla rivoluzione: pronto un nuovo ruolo per un big nerazzurro Nonostante non sia più l’Inter schiaccia sassi della scorsa stagione, i nerazzurri sono ancora l’unica squadra italiana in lotta per tutti i fronti: primi in campionato, agli ottavi di Champions dove affronteranno il Feyenoord e in semifinale di Coppa Italia dove andranno in scena i capitoli quattro e cinque del derby di Milano. 🔗rompipallone.it