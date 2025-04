Mattarella | La cultura ha forza immane porta a dialogo e crescita

MattarellaROMA – “La bellezza e la cultura sono in cima alle tante preziose risorse di cui disponiamo nel nostro Paese. Ci deve rendere orgogliosi la circostanza che l’Italia sia il frutto di una intensa azione sviluppata sul piano del patrimonio culturale negli Stati preunitari. Azione che ha dato vita a una identità comune. Il nostro Paese è il suggestivo mosaico che conosciamo, stratificazione e testimonianza di tante storie e vicende, perché è stato pazientemente composto. La cultura ha una forza immane. Ci conduce sulla strada della conoscenza, del confronto, del dialogo, della crescita”.Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione del Fai (Fondo per l’ambiente italiano) in occasione del 50esimo anniversario. La cultura conduce quindi, ha aggiunto, “al rispetto delle identità di ciascuno, della costruzione di identità condivise e comuni. 🔗 Lopinionista.it - Mattarella: “La cultura ha forza immane, porta a dialogo e crescita” SergioROMA – “La bellezza e lasono in cima alle tante preziose risorse di cui disponiamo nel nostro Paese. Ci deve rendere orgogliosi la circostanza che l’Italia sia il frutto di una intensa azione sviluppata sul piano del patrimoniole negli Stati preunitari. Azione che ha dato vita a una identità comune. Il nostro Paese è il suggestivo mosaico che conosciamo, stratificazione e testimonianza di tante storie e vicende, perché è stato pazientemente composto. Laha una. Ci conduce sulla strada della conoscenza, del confronto, del, della”.Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergioricevendo al Quirinale una delegazione del Fai (Fondo per l’ambiente italiano) in occasione del 50esimo anniversario. Laconduce quindi, ha aggiunto, “al rispetto delle identità di ciascuno, della costruzione di identità condivise e comuni. 🔗 Lopinionista.it

Approfondimenti da altre fonti

Mattarella: "La cultura ha forza immane, porta a dialogo e crescita" - Roma, 28 apr. (askanews) - "La bellezza e la cultura sono in cima alle tante preziose risorse di cui disponiamo nel nostro Paese. Ci deve rendere orgogliosi la circostanza che l'Italia sia il frutto di una intensa azione sviluppata sul piano del patrimonio culturale negli Stati preunitari. Azione che ha dato vita a una identità comune. Il nostro Paese è il suggestivo mosaico che conosciamo, stratificazione e testimonianza di tante storie e vicende, perché è stato pazientemente composto. 🔗quotidiano.net

Per Mattarella i dazi sono «inaccettabili, creano ostacoli. La Ue ha forza e autorevolezza per contrastare una scelta immotivata» - «I dazi creano ostacoli ai mercati, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità e questo per noi è inaccettabile ma dovrebbe essere per tutti i Paesi del mondo inaccettabile». Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Villaggio «Agricoltura è» in occasione dell’anniversario delle firma dei Trattati di Roma, in cui analizza le politiche messe in atto dal presidente americano Donald Trump. 🔗open.online

Mattarella: i dazi inaccettabili e pericolosi ma Ue ha forza per contrastarli - Roma, 24 mar. (askanews) – I dazi sono inaccettabili e rappresentano una scelta immotivata e pericolosa per la pace e la collaborazione internazionale, con calma e autorevolezza l’Unione europea avrà la forza per contrastarli. Sergio Mattarella non ha dubbi sulla linea italiana rispetto al pericolo delle barriere commerciali preannunciate dall’amministrazione Trump e neanche sulla collocazione del nostro paese nell’Unione, “di cui facciamo saldamente parte”. 🔗ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Mattarella: La cultura ha forza immane, porta a dialogo e crescita; Mattarella: la cultura ha una forza immane, porta al dialogo e alla pace; Mattarella: La cultura ha una forza immane, genera dialogo e pace; Mattarella incontra il FAI: La cultura ha una forza immane, ci porta al dialogo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mattarella: "La cultura ha forza immane, porta a dialogo e crescita" - Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione del Fai (Fondo per l'ambiente italiano) in occasione del 50esimo anniversario. 🔗libero.it

Mattarella incontra il FAI: "La cultura ha una forza immane, ci porta al dialogo" - Il FAI "continua nell'opera di preservare e valorizzare straordinari tesori di arte, natura, storia, mettendoli a disposizione della nostra comunità. Cinquant'anni di storia di beni artistici e monume ... 🔗msn.com

Mattarella: la cultura ha una forza immane, porta al dialogo e alla pace - Roma, 28 apr. (askanews) – “La cultura ha una forza immane. Ci conduce sulla strada della conoscenza, del confronto, del dialogo, della crescita”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Ser ... 🔗askanews.it