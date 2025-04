CampaniAlleva area espositiva soldout | programma e gestione traffico

CampaniAlleva Expo 2025, la sede del Cecas di Benevento, sita in Contrada Olivola, garantirà oltre 50.000 metri quadri di spazi espositivi dedicati al mondo agricolo, zootecnico ed equestre: si tratta di una cifra da record!Quasi immediato il sold-out dello spazio espositivo interno, a conferma del grande interessesuscitato dalla tre giorni che si terrà il 9, il 10 e l'11 maggio. Tra allevatori, produttori e operatori di settore, infatti, saranno oltre cinquecento le aziende che parteciperanno ad un evento in grado di unire tradizione e innovazione: raddoppiato il numero della precedente edizione. Arrivano news importanti circa il programma della fiera: la prestigiosa 37ª Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Marchigiana, che rinnova un appuntamento storico di grandissimo valore zootecnico, sarà uno dei punti di forza della manifestazione, oltre alla Mostra Interregionale dei Bovini di razza Limousine, alla esposizione di Bovini di razza Charolaise e alla esposizione di Bufale, del Bovino di razza podolica e del Suino di razza casertana.

