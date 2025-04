Nico Gonzalez Juve sirene estere | due club hanno già chiesto informazioni per l’argentino! Ecco la posizione del calciatore Ultime

Nico Gonzalez Juve, due club hanno chiesto informazioni per l’argentino. Le novità sul futuro dell’ex Fiorentinasirene estere per Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, due club di Premier League avrebbero chiesto informazioni per la prossima stagione. Tuttavia, l’esterno argentino vuole rimanere alla Juventus. Il giocatore si sta rilanciando sotto la guida di Igor Tudor ed è reduce dalla bella rete realizzata contro il Monza: Nico Gonzalez vuole continuare la sua avventura in bianconero anche nella prossima stagione. .com 🔗 Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, sirene estere: due club hanno già chiesto informazioni per l’argentino! Ecco la posizione del calciatore. Ultime , dueper. Le novità sul futuro dell’ex Fiorentinaper. Secondo quanto riportato dalò Schira, duedi Premier League avrebberoper la prossima stagione. Tuttavia, l’esterno argentino vuole rimanere allantus. Il giocatore si sta rilanciando sotto la guida di Igor Tudor ed è reduce dalla bella rete realizzata contro il Monza:vuole continuare la sua avventura in bianconero anche nella prossima stagione. .com 🔗 Juventusnews24.com

Juve Nico Gonzalez, sirene inglesi per l’argentino: due club di Premier su di lui, ecco la sua posizione - Juve, sirene inglesi per Nico Gonzalez: l’attaccante argentino ha mercato in Premier League, con due squadre che hanno chiesto informazioni Contro il Monza, Nico Gonzalez ha ritrovato il gol con una gran botta da fuori interrompendo un lungo digiuno e confermando il buon momento di forma delle ultime settimane. Sempre più centrale nel gioco, si […] 🔗calcionews24.com

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve. La scelta di Tudor per il big match dell’Olimpico - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve per l’argentino. Ecco la decisione di Igor Tudor Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A. Tudor ha sciolto tutti i dubbi, anche quello relativo all’impiego ed al ruolo di Nico Gonzalez. L’argentino è confermato titolare, ma cambia ruolo rispetto a Juve Genoa: l’ex Fiorentina agirà da trequartista al fianco di Yildiz, nel 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore dei bianconeri. 🔗juventusnews24.com

Roma Juve: Nico Gonzalez o Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, c’è un giocatore in vantaggio. Ultime - di Redazione JuventusNews24Roma Juve: chi gioca tra Nico Gonzalez e Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, ecco chi è in vantaggio. Ultime Due giorni a Roma Juve. Domenica sera, allo Stadio Olimpico, la Vecchia Signora di Igor Tudor sfiderà la squadra di Claudio Ranieri in un incontro fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Dando un occhio alle probabili formazioni del match, un ballottaggio per Tudor è rappresentato dalla fascia destra. 🔗juventusnews24.com

