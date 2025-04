Incendio sul tetto di un' abitazione | residenti evacuati

Incendio, questa mattina, ha provocato paura a Buonabitacolo. Il rogo, partito dalla canna fumaria, ha distrutto il tetto di un'abitazione. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme. Ingenti i danni, per fortuna non si. 🔗 Salernotoday.it - Incendio sul tetto di un'abitazione: residenti evacuati Un, questa mattina, ha provocato paura a Buonabitacolo. Il rogo, partito dalla canna fumaria, ha distrutto ildi un'. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme. Ingenti i danni, per fortuna non si. 🔗 Salernotoday.it

