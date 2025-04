La verità è moneta perdente Palermo di vite di lotte e di silenzi | Beatrice Monroy presenta il suo ultimo libro

Beatrice Monroy presenterà il suo ultimo libro "La verità è moneta perdente. Palermo di vite, di lotte e di silenzi", novità editoriale di Zolfo Editore. A dialogare con l'autrice sarà l'attore e regista Rinaldo Clementi. 🔗 Palermotoday.it - "La verità è moneta perdente. Palermo di vite, di lotte e di silenzi": Beatrice Monroy presenta il suo ultimo libro Martedì 6 maggio alle ore 18, a Spazio Cultura Libreria Macaione,presenterà il suo"Ladi, die di", novità editoriale di Zolfo Editore. A dialogare con l'autrice sarà l'attore e regista Rinaldo Clementi. 🔗 Palermotoday.it

