Cina | Tom Fletcher ONU movimento umanitario ha bisogno di leadership del Paese

movimento umanitario diventare verde e come portare piu’ energia rinnovabile nelle catene di approvvigionamento umanitario? Il capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, afferma di essere stato ispirato dalla trasformazione verde della Cina. “Abbiamo bisogno del sostegno e della leadership della Cina”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613159761315972025-04-29Cina-tom-Fletcher-onu-movimento-umanitario-ha-bisogno-di-leadership-del-Paese Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Cina: Tom Fletcher ONU, movimento umanitario ha bisogno di leadership del Paese Come puo’ ildiventare verde e come portare piu’ energia rinnovabile nelle catene di approvvigionamento? Il capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Tom, afferma di essere stato ispirato dalla trasformazione verde della. “Abbiamodel sostegno e delladella”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613159761315972025-04-29-tom--onu--ha--di--del-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Se ne parla anche su altri siti

Cina: ministro Esteri visitera’ Regno Unito e Irlanda, partecipera’ a 61ma MSC e ministeriale G20, presiedera’ evento alto livello Consiglio di sicurezza ONU - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visitera’ il Regno Unito e co-presiedera’ il decimo Dialogo strategico Cina-Regno Unito, visitera’ l’Irlanda e partecipera’ alla 61esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco (MSC) in Germania dal 12 al 17 febbraio, ha annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Alla MSC, Wang, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), prendera’ la parola a un evento dedicato alla Cina per esporre la posizione del Paese sulle principali questioni internazionali alla luce del tema della ... 🔗romadailynews.it

Cina: presidente comitato ONU loda contributo del Paese a uguaglianza di genere - Nahla Haidar, presidente del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione contro le donne, ha elogiato la Cina per il suo ruolo nel promuovere l’uguaglianza di genere. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6027900/6027900/2025-03-25/cina-presidente-comitato-onu-loda-contributo-del-paese-a-uguaglianza-di-genere Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Onu,Fletcher sugli aiuti umanitari dell’Italia “Devo essere ottimista” - NEW YORK (ITALPRESS) – Nel suo ruolo che detiene da quattro mesi di Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari e Coordinatore dei Soccorsi d’Emergenza, Tom Fletcher ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa presso il Quartier Generale dell’ONU a New York. Durante il suo intervento, Fletcher ha sottolineato che non è solo il governo degli Stati Uniti che sta riducendo il proprio impegno negli aiuti umanitari internazionali, ma anche altri paesi stanno facendo lo stesso. 🔗unlimitednews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Iran: «Il piano di Trump su Gaza viola il diritto internazionale». Cina: «No alla legge della giungla»; Gaza, media: «Bambino ucciso dai cecchini israeliani». Da febbraio tornano i voli Ita Airways Roma-Tel Aviv; A Gaza le bombe di Israele uccidono un bambino ogni ora: 14.500 minori morti dall'inizio della guerra. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Cina all'Onu: "Gli sforzi sul cambiamento climatico non freneranno" - Gli sforzi della Cina per combattere il cambiamento climatico "non rallenteranno, indipendentemente da come possa cambiare la situazione internazionale"… Leggi ... 🔗informazione.it