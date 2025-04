Anziana scomparsa a Legnago | Credo possa essere stata raggirata e che sia salita in macchina con qualcuno

Veronasera.it - Anziana scomparsa a Legnago: «Credo possa essere stata raggirata e che sia salita in macchina con qualcuno» «L’ultima volta che l’abbiamo vista è stato il venerdì mattina, lei usciva tutte le mattine, prendeva la solita stradina e andava a piedi dal tabacchino. Prendeva le sigarette per lei e per questo fantomatico amore e poi andava al bar», a parlare ai microfoni di Storie Italiane, la trasmissione. 🔗 Veronasera.it

Anziana scomparsa a Legnago, ancora nessuna traccia: proseguono le ricerche - Non hanno ancora dato esito le ricerche di Clara Rossignoli, la donna di 79 anni che risulta mancare dalla sua abitazione di Porto di Legnago dalla mattinata di venerdì. Conosciuta nella frazione del Comune della Bassa veronese, non è ancora stata avvistata e non risponderebbe al telefono. ... 🔗veronasera.it

Trovato nell’Enza il cadavere dell’anziana scomparsa a Coenzo - Il cadavere della donna 80enne scomparsa a Coenzo l'altro giorno è stato ritrovato tra Boretto e Brescello. Il cadavere è stato rinvenuto nell'Enza dai sommozzatori dei vigili del fuoco, ed è stato identificato. Le ricerche erano state sospese nei giorni scorsi. L'anziana era scomparsa nel... 🔗parmatoday.it

Anche le termocamere per cercare l’anziana scomparsa a Camaiore - CAMAIORE – Proseguono, purtroppo senza esito positivo, le ricerche della donna dispersa da cinque giorni nelle colline di Camaiore. Nella giornata del 20 febbraio squadre di vigili del fuoco Saf hanno perlustrato l’area impervia sopra l’abitazione della donna. Sopra le loro teste i droni vvf hanno ampliato la visuale grazie anche all’utilizzo di speciali termocamere adatte a cogliere fonti di calore presenti nell’area. 🔗corrieretoscano.it

Anziana scomparsa a Legnago: «Credo possa essere stata raggirata e che sia salita in macchina con qualcuno»; Anziana scomparsa dall'11 aprile: riprese le ricerche con droni e unità cinofile; Porto di Legnago, il giallo si infittisce: Aveva cattive compagnie.

Porto di Legnago, il giallo della donna scomparsa: “Aveva cattive compagnie” - Donna scomparsa a Porto di Legnago, a Storie Italiane la moglie del nipote: "Passava del tempo con gente pregiudicata, eravamo spaventati ... 🔗veronaoggi.it

Clara Rossignoli scomparsa a Legnago: 79enne svanita nel nulla, è giallo dall’11 aprile - Clara Rossignoli, 79 anni, è scomparsa da Legnago l’11 aprile 2025. I familiari sono in ansia, proseguono le ricerche. 🔗tag24.it

Proseguono a Legnago le ricerche di Clara, scomparsa più di 2 settimane fa - Vigili del fuoco e carabinieri anche lunedì battono l'area alla ricerca delle tracce della 79enne, della quale non si hanno più notizie dall'11 aprile ... 🔗veronasera.it