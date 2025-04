Incendio al mercato Rufilli | Serve ripensare gli spazi esterni

ripensare gli spazi esterni del mercato cittadino del centro storico". È questa la proposta del presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli, a seguito di un principio d'Incendio che ieri nel corso della giornata di lunedì 28 aprile è divampato al primo piano del mercato Centrale.A provocare il.

Principio d’incendio al Mercato Centrale. Momenti di paura, ma danni limitati - Momenti di paura ieri mattina al Mercato Centrale di Firenze, dove un incendio è divampato all’interno di una bottega al primo piano. Intorno alle 11, una fiamma sprigionata dalle braci ha provocato un denso fumo che in pochi minuti ha invaso la struttura, rendendo necessaria l’evacuazione immediata di clienti, operatori e commercianti. L’allarme è scattato subito e numerosi avventori sono stati fatti uscire in tutta fretta, mentre una colonna di fumo, ben visibile anche dall’esterno, si diffondeva nei corridoi e negli spazi comuni. 🔗lanazione.it

