Giugliano il ragazzo pestato in via Roma è un 27enne di colore | non si esclude raid razzista

Roma, nel centro storico di Giugliano. Come apprende Teleclubitalia, la vittima del brutale pestaggio sarebbe un ragazzo extracomunitario di 27 anni, aggredito da un branco di giovani. Il ragazzo ha riportato la frattura di un braccio.

