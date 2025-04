Sono passati 50 anni ma la sinistra ha ancora paura di Sergio Ramelli

Il 29 aprile 1975 (50 anni fa) il militante del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli fu aggredito e ucciso da un gruppo di Avanguardia operaia. Un evento che ha ripercussioni ancora oggi. Con la scusa della lotta all'odio, il polo di sinistra e i suoi rappresentanti, si sentono liberi di odiare chiunque. Nascondendosi dietro la difesa della memoria, cancellano o infangano le memorie a loro sgradite. Compresa quella di un ragazzo ammazzato a colpi di chiave inglese cinquant'anni fa per aver osato scrivere un tema critico verso le Brigate Rosse e l'estremismo rosso che le spalleggiava. Sergio Ramelli è morto il 29 aprile del 1975, dopo giorni di agonia a seguito dell'agguato di un commando di attivisti di sinistra che nemmeno lo conosceva. Aveva appena diciotto anni, e avevano deciso che fosse un fascista da punire.

